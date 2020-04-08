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Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu

Bolu dağından inen kamyon sağlık kotrol ve polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada balatalarının ısınması nedeniyle lastiklerinden tutuştu.

08.04.2020 08:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:15
Bolu Dağı'ndan inen kamyon uygulama noktasında lastiklerinden tutuştu
Bolu dağından inen kamyon sağlık kotrol ve polis uygulama noktasında durdurulduğu sırada balatalarının ısınması nedeniyle lastiklerinden tutuştu. Yangın olay yerinde bulunan Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) görevlileri yangın tüpü ile müdahale ederek söndürüldü.
Yangın gece saatlerinde D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan kamyon Boludağı'ndan inerek Kaynaşlı ilçesine geldi. Kaynaşlı ilçesinde D-100 Karayolu kenarında korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulama yapan polis noktasında durduralan kamyonun balataları alev aldı. Alevlere hemen polis uygulama noktasında sağlıkçılara yardımcı olmak için bulunan DAKE görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangının söndürmülme anları ise cep telefonu kamerasıyla an ve an kaydedildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, lastiklerde soğutma çalışması yaptı.
(Selçuk Akyol - Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaynaşlı, Polis, Bolu, Güncel
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