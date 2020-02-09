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Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

09.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:48Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi
DÜZCE (İHA) – 'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

ve Bolu arasında bulunan Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'na 3 gündür yağan kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D-100 Karayolu Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler eşsiz kar manzarasını gözler önüne sererken, ağır tonajlı tır ve kamyonların da geçişine bölgede izin verildiği görüldü. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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