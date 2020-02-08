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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinin İstanbul yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatıldı.

08.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:09Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinin yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde dün sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bu sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.Dün gece saatlerinde TIR'ların geçişine kapatılan D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde, bugün de TIR'ların geçişine izin verilmedi. Ayrıca polis, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine de izin vermedi. Araçlar TEM'e yönlendirildi. Kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde de devam ediyor.



İstanbul, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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