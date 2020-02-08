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Bolu dağı'nın istanbul yönü tır geçişlerine kapatıldı

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYORD-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.

08.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:41
Dağı'nın yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde araçlardan bazılarının yolda kalması nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçların yoldan çekilerek yolun tekrar açılması sağlandı.
TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönüne TIR geçişlerine izin verilmiyor.
Bolu dağı'nın istanbul yönü tır geçişlerine kapatıldı

TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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