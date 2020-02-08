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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (5)

TEM'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALIDüzce'nin Kaynaşlı ilçesinde TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde, akşam saatlerinde, zincirleme kaza meydana geldi.

08.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:38Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (5)

TEM'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

Düzce'nin ilçesinde TEM yolunun Dağı mevkiinde, akşam saatlerinde, zincirleme kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden Selman C. yönetimindeki 34 YL 6082 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmayla kayganlaşan yolda, önündeki Hamza A.'nın kullandığı 63 HZ 507 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne giden Yasin Y. yönetimindeki 06 BFS 987 plakalı otobüs, sürücüsünün kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması üzerine Mustafa E.'nin kullandığı 34 NL 5379 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada TIR'a çarpan kamyon savrularak otobüse de çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Selman C. kamyonda sıkıştı. Sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan Selman C., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan güzergah üzerinde kar yağışı devam ediyor.



TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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