Bolu Dağı'nın Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Kar
yağışının ardından beyaza bürünen Bolu
Dağı'nın Düzce
kesimi, drone ile havadan görüntülendi.
Düzce'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte kar yağışı, dün D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası
, Güzeldere
Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.
Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:18