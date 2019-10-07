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Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangın

Bolu Valisi Ahmet Ümit, çıkan yangında çatısı tamamen yanan Bolu Polisevi'nde incelemelerde bulundu.

07.10.2019 10:54Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangın
Bolu Valisi Ahmet Ümit, çıkan yangında çatısı tamamen yanan Bolu Polisevi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Ümit, önceki gece meydana gelen yangında çatısı tamamen yanan ve söndürme çalışmaları sırasında odaları hasar gören Bolu Polisevi'nde incelemelerde bulunarak ihbar saati, müdahale süresi, konaklayan kişilerin tahliyesi, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi ve yangın söndürme çalışmaları hakkında Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'dan bilgi aldı.
Ümit yaptığı açıklamada, yangın sırasında polisevindeki 44 odadan 42'sinin dolu olduğunu ve 74 kişinin konakladığını aktararak, "Dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye sevk edildi. Bunların da kontrolleri ve tedavileri ayaktan yapılarak taburcu edildi. Çok şükür böyle büyük bir felaketi can kaybı olmadan sadece hasarla atlattık. Yangın esnasında polisevimizde konaklayan vatandaşlarımıza ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

Adnan Erdoğan, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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