Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan, Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:11
İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan, Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de sessizlik hakim.
Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki sakinlik göze çarpıyor.
Yetkililer, virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde dün gece itibarıyla yüzde 80 oranında düşüş olduğunu belirtti. Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Bolu Dağı tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:31: (Drone) Sokağa çıkma yasağının ardından Kordon Boyu ve Alsancak sokakları boş kaldı - Haber 18:31: Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı - Haber 18:30: Tedbirleri yerinde incelediler - Haber 18:30: Niğde'deki silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Haber 18:30: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin