Bolu Dağı Tüneli Ankara İstikameti 20 Gün Trafiğe Kapanacak

Bolu
Dağı Tüneli'nin TEM otoyolu İstanbul- Ankara
istikameti yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 gün boyunca ulaşıma kapatılacak.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol, 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatılacak. 20 gün boyunca ulaşıma kapalı kalacak olan İstanbul-Ankara yönü 7 Aralık
'ta tekrar ulaşıma açılacak.
Yolda yapılacak çalışma nedeniyle ulaşım Kaynaşlı
gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek. - BOLU
15 Kasım 2018 Perşembe 16:16