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Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında gerçekleştirilecek teknik kontroller için iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

12.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:39Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Dağı Tüneli, yangın hidratlarında gerçekleştirilecek teknik kontroller için iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel saat 14.00 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Düzce Kaynaşlı gişeleri ve Bolu Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Bolu Dağı Tüneli'nin saat 16.00 sıralarında ulaşıma açılması planlanıyor.



TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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