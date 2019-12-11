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Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

11.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:46

Dağı Tüneli, 12 'ta yangın hidratlarında yapılacak kontroller nedeniyle yarın 1.5 saat ulaşıma kapatılacak. Tünelin kapalı olduğu saatlerde ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 12 Aralık 2019 Perşembe günü tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağı belirtildi. Bu nedenle tünel geçişinin 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, araç akışının, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verileceği kaydedildi.

VALİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Açıklamada, ayrıca yol kapatması yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Söz konusu duyuru, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter hesabından da paylaşıldı.

Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu, Aralık, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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