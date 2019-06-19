19.06.2019 18:17
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Bolu Dağı Tüneli'nde kaza tatbikatı

Bolu Dağı Tüneli

BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nde, trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nde, trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat için yolun kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği tarafından Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul- Ankara yönünde, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi için tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği, kontrol merkezinden araçlarla kaza yapıldığının görülmesi üzerine ekipler, yolun İstanbul- Ankara yönünü ulaşıma kapadı. Kazanın meydana geldiği alanda ve tünelin içinde Karayolları ekiplerince önlem alındı. Olay yerine gelen Karayolları Yangına İlk Müdahale ve Trafik ekipleri, yangın ihtimaline karşı araçlarda soğutma çalışması yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye görevlileri, araçların içinde sıkışan 2 yaralıyı kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince ambulanslara taşındı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. Tatbikat için yolun kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


- Bolu
Kaynak: DHA
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