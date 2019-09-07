Haberler» Güncel» Haber

Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.09.2019 00:23
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Yusuf Gök idaresindeki 34 TH 9509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak takla attı.
Ters dönen otomobildeki 5 kişiden Filiz ve Cansel Gök yaralandı.
Yoldan geçenler ve Karayolları ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu, Yusuf Gök, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:45   Kral Şakir, 67 Burda AVM'de miniklerle buluştu
02:02   Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü(yangının ilk anları)
02:02   88'inci ief'ye görkemli açılış (4)
02:00   Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi
01:56   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(havadan görüntüler)
01:55   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(aktüel görüntüler-2)
01:55   İspark otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon devam ediyor(2)