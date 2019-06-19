Bolu
Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı
BOLU'da, TEM Otoyolu
'nun Bolu Dağı Tüneli'ndeki trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.Karayolları Genel Müdürlüğü
ve Bolu Valiliği tarafından Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul- Ankara
yönünde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için bir tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği, kontrol merkezinden araçların kaza yaptığının görülmesi üzerine ekipler tarafından yolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazanın olduğu alanda ve tüneli içerisinde Karayolları ekipleri tarafından önlem alındı. Olay yerine gelen Karayolları Yangına İlk Müdahale ve Trafik ekipleri tarafından yanma ihtimaline karşı araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlar içerisinde sıkışan iki yaralı bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Tatbikat kapsamında kapatılan yol nedeniyle oluşan araç yoğunluğu yolun ulaşıma açılması ile normale döndü.