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Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.

16.08.2019 13:25 Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli, bayramda en çok kullanılan yollardan oldu. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu 3-14 Ağustos'taki 12 günde, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara yönüne 648 bin 205, İstanbul yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.



Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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