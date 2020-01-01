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Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da yaklaşık 11,3 milyon araç geçti

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan kapı olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da 11 milyon 315 bin araç geçiş yaptı.

01.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:44
'u Anadolu'ya bağlayan kapı olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Dağı Tüneli'nden 2019'da 11 milyon 315 bin araç geçiş yaptı.
Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, tünelden günlük ortalama 31 bin araç geçişi oldu.
Tünelin Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara yönünde bir yıl içinde 11 milyon 315 bin araç geçiş yaptı.
Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasında yer alan 23 kilometrelik bölümü, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği kontrol merkezinden 7/24 izleniyor. Otoyolda yaşanan olumsuzluklara kısa sürede müdahale ediliyor.
Karla mücadele çalışmaları
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Çalışmalar, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği bünyesinde 14 karla mücadele ekipmanlı kamyon, 2 çekici ve 2 yükleyici olmak üzere 18 araç, 72 personelle sürdürülüyor.
Bolu Dağı Tüneli'nden 2019'da yaklaşık 11,3 milyon araç geçti

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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