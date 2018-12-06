Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara İstikameti 19 Gün Sonra Ulaşıma Açıldı

Türkiye
'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM otoyolunun Bolu
Dağı Tüneli mevkiinin Ankara
yönü, 19 gün süren yol yenileme çalışmalarının bitmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenileme çalışması yapıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı
gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilerek sağlanmış, araçlar, D-100 Karayolu'ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilmişti. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 19 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. TEM'in kapalı olmasıyla D-100 yolunda oluşan yoğunluk, yolun yeniden açılmasıyla rahatladı.
Türkiye,Bolu,Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 21:27