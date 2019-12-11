Haberler » Güncel » Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak - Haber

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.

11.12.2019 21:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:35Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 12 günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından Twitter'dan yapılan duyuru şöyle: "Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır."



TEM Otoyolu, Aralık, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Haber
22:29 Ayşe'nin avukatı: Bilimsel mütalaa ile sanık çelişti - Haber
22:28 Emine Erdoğan İnsanın içindeki şiddet eğiliminin terbiye yeri ailedir - Haber
22:26 "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programında "muhacirlik" konuşuldu - Haber
22:25 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Haber
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Haber
11.12.2019 22:31:48