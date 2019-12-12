Haberler » Güncel » Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak - Haber

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

12.12.2019 00:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:57Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Edinilen bilgiye göre, 'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 ile 15.30 arasında trafiğe kapatılacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu Dağı Tüneli'nde 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 - 15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - BOLU

TEM Otoyolu, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:20 Hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu - Haber
01:15 Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Haber
01:10 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 ölü - Haber
01:07 Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Haber
01:05 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (3) - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
12.12.2019 01:28:42