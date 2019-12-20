Bolu'daki atlara 'ruam' karantinası (2)

BAKAN YARDIMCISI METİN: NUMUNELER TAHLİLE GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hayvanlardan numuneler alındığını belirten Bakan Yardımcısı Metin, "Bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerde aldığımız numuneler. Eğer hastalık varsa ona göre işlem yapılır, hastalık yoksa işlem yapılmaz. Atlarla ilgili kesinleşmiş sonuç yok. Tahlile yeni gitti. Dün ve bugün numuneler alındı. Önümüzdeki hafta sonuçlar çıkar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de sonuçları paylaşır. 8 attan numune alındı. Hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Genel bir koruma önlemidir. Eğer tespit varsa şüphe varsa ona istinaden karantinaya alırsınız. O şüphe dağılınca karantina kalkar" dedi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,