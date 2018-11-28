Bolu'daki Fetö/pdy Davaları

Bolu
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında yargılanan üniversite öğrencisi 2 sanığa hapis cezası verildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün evlerinde kaldığı ve gizli haberleşme uygulaması kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Nurettin Zencirli, tutuksuz sanık A.O. ve avukatları ile yakınları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan cumhuriyet savcısı, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, aktif Bank Asya
hesabının bulunduğu, örgütün toplantılarına katıldıkları ve örgüte müzahir derneklere üye oldukları için sanıkların örgüt üyeliklerinin sabit olduğu görüşüne varıldığını belirtti.
Cumhuriyet savcısının 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanık Zencirli, ByLock kullanmadığını ve örgütle hiçbir bağının olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
A.O. da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini istedi.
Sanık Zencirli'ye 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.O'yu ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.
Bolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:11