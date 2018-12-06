Bolu'daki Fetö/pdy Davası

06 Aralık 2018 Perşembe 13:01



06 Aralık 2018 Perşembe 13:01

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, 4'ü tutuklu 10 astsubayın yargılanmasına devam edildi.Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevdeyken açığa alınan, "silahlı terör örgütüne iye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla yakınları katıldı.Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin yaptıkları ilk savunmaya ekleyecek bir şey olmadığını belirtti.Tutuklu sanıkların avukatları ise yargılamanın başladığını anımsatarak, müvekkilleri açısından toplanacak delil kalmadığı ve uzun süredir tutuklu olduklarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundular.Avukatların ardından söz verilen cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep ederek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılması talimatı vererek, tutuklu sanıklar A.İ, B.H, S.U. ve S.A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı "askeri mahrem imamlar" davasında yargılanan bazı sanıkların tanık olarak dinlenilmesi için 22 Şubat 2019'a erteledi.İddianamedenBolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalarda, askeri mahrem imamlar tarafından "ankesör" ve sabit hat kullanılarak ardışık sırayla aranan 10 kişinin "terör örgütü üyesi olmak " suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.