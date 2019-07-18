18.07.2019 11:01
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Bolu'daki FETÖ/PDY operasyonu

Bolu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis K.O. (43) ile örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen öğretmen M.B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesine gönderildi.
Şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.
Ankara'da öğretmenlik yaptığı belirlenen M.B, polis ekiplerinin önceki gün düzenlenen operasyonuyla yakalanmış, K.O. ise Bolu Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olmuştu.
Kaynak: AA
Bolu, Güncel

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