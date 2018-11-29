Bolu'daki Hırsızlık İddiası

29 Kasım 2018 Perşembe 15:17



29 Kasım 2018 Perşembe 15:17

Bolu'da, "dilcilik" adını verdikleri yöntemle evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve adliyeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda şüpheli 3 kişinin daire kapılarını zorladıkları ihbarını alan polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı.Şüphelinin görüldüğü apartman ile civardaki apartmanlarda şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. (49), S.G. (28) ve D.G. (27) isimli kadınları, bir dairenin kapısını açmak isterken suçüstü yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 10'dan fazla suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.