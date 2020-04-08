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Bolu'daki karantina yurdundan 149 kişi evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından getirildikten sonra yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 149 kişi, evlerine gönderildi.

08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:09
Bolu'daki karantina yurdundan 149 kişi evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından getirildikten sonra yerleştirildikleri yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 149 kişi, evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 149 kişinin 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri de negatif çıkan 149 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi.Halen karantina altında olanların pencerelerden gidişlerini izlediği vatandaşlar, Türk bayrağı açıp, kendilerine çok iyi bakıldığını söylediler. Yurttan dün ve önceki günde toplam 59 kişi evlerine gönderilmişti.  Yurttan tahliyelerin 10 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Koronavirüs, Gölköy, Bolu, Güncel
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