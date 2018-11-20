Bolu'daki Silahlı Kavga

Bolu
'da bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi 72 Evler bölgesindeki arazide 3 gün yaşanan silahlı kavgada, T.K'nın başından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yaşı 18'den küçük olan şüpheli Bolu Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrah
T, D.B, O.B. ve M.K, Bolu Adliyesi'ne gönderildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 şüpheliden Emrah T. tutuklandı, diğerleri salıverildi. M.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, yaşanan kavgada başından yaralanarak Bolu İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.K'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Olay
Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen E.T. ile T.K. ve tarafların yakınları arasında 3 gün önce Çıkınlar Mahallesi 72 Evler bölgesinde bulunan bir arazide çıkan kavgada, E.T'nin tabancayla ateş ettiği T.K. başına isabet eden kurşunla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis
ekipleri, olay yerinden kaçan E.T. ve akrabası olduğu öğrenilen 4 kişiyi plakasız otomobille yakalamıştı.
Emniyet Müdürlüğü,Emrah,Bolu