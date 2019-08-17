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Bolu'daki trafik kazası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan Fatma Bay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.08.2019 12:35 Bolu'daki trafik kazası
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan Fatma Bay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Bolu-Nallıhan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Bay, yaşam savaşını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bay'ın Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyünde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.
-Olay
Bolu-Nallıhan kara yolunda Mustafa B. idaresindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Onur O'nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır, 100. Yıl köyü mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Berat Yekta (3), Aslı ve Nusret Atak ile Fatma ve Sultan Bay yaralanmıştı.

Fatma Bay, Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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