17.06.2019 12:23
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Bolu'daki uyuşturucu davasında karar

Bolu

Bolu'da, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında dava açılan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında dava açılan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nasuh Esved Y. ve Berkay Ömer Ö. ile avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, sanık avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından sanıklara söz verildi.
Tutuklu sanık Nasuh Esved Y, "Böyle bir suç nedeniyle burada olmaktan pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi ve beratimi talep ederim." dedi.
Berkay Ömer Ö. de mahkeme huzurunda olmaktan utanç duyduğunu ifade ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Nasuh Esved Y'yi "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Berkay Ömer Ö'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.
Sanıkların, hükümle birlikte yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Berkay Şahin, Bolu, Güncel

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