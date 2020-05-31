BOLU Damperi açılan kamyon EDS direğini devirdi

Damperi açılan kamyon EDS direğini devirdiBOLU'da, damperi açılan kamyon yol üzerinde bulunan Elektronik Denetim Sistemi'nin kurulu olduğu direği devirdi.

31.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:07
Damperi açılan kamyon EDS direğini devirdi
BOLU'da, damperi açılan kamyon yol üzerinde bulunan Elektronik Denetim Sistemi'nin kurulu olduğu direği devirdi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu Kılıçarslan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ramiz Ata idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Elektronik Denetim Sistemi'nin kurulu olduğu direğe çarptı. Kamyon metrelerce sürüklenirken, damperde bulunan taş tozu yola döküldü. EDS direği ise yola devrildi. Kamyon sürücüsü Ramiz Ata, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, araçları yan yola yönlendirdi. Aracın ve direğin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BOLU Damperi açılan kamyon EDS direğini devirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kılıçarslan, Ankara, Güncel, Haber

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