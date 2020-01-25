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Bolu'dan elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

kurtarma ekibi gönderildiBolu'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

25.01.2020 01:23 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:25
kurtarma ekibi gönderildi
'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 'a doğru yola çıktı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.
Bolu'dan elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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