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BOLU Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdıBOLU'da, iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla ulaştırdı.

02.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:27
Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı
BOLU'da, iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla ulaştırdı.
Kuruçay Mahallesi'nde oturan Gülizar(10) ve Medine Özcan(6) kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemedikleri dedelerini özledi. Kardeşler, dedelerine olan özlemlerini dile getirdikleri bir mektup yazdı. Dedelerinin risk grubunda olduğunun farkında olan kız kardeşler, onunla görüşmemenin daha iyi olduğuna karar verdi. 2 kız kardeş, yazdıkları mektubu jandarma aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi. Gülizar ve Medine kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma ekiplerine durumu anlattı, mektubu dedelerine göndermek istediklerini söyledi. Mektubu yerine ulaştıracaklarına söz veren jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Ekipler ayrıca, küçük kızlara koronavirüsten korunma konusunda tavsiyelerde bulundu. Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekibi, torunlarının yazdığı mektubu teslim etti.
Dursun Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. ' Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.
Jandarma ekipleri, 65 yaşın üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Dursun Dikmen'e bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini söyledi.
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BOLU Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Bolu, Güncel

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BOLU Dedelerine yazdıkları mektubu jandarma ulaştırdı
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