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Bolu define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

Define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyedeBOLU'nun Mengen ilçesinde Düzağaç Köyü'nde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:03
Define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede
BOLU'nun ilçesinde Köyü'nde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesine bağlı Düzağaç Köyü Karadere mevkiinde kaçak define kazısı yapılacağı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö. define kazısı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Bir kaya parçasını patlayıcı madde ile kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Kazıda kullanılan makine ve aletlere el konuldu.
Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu define kazısı operasyonunda yakalanan 6 kişi adliyede

Düzağaç, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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