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Bolu devrilen belediye kamyonunun sürücüsü yaralandı

Devrilen belediye kamyonunun sürücüsü yaralandıBOLU'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.

21.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:20
Devrilen belediye kamyonunun sürücüsü yaralandı
BOLU'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan Belediyesi katı atık depolama tesisinde meydana geldi. Tesiste toprak dökme işlemi yapan İbrahim Adıgüzel idaresindeki 14 GA 796 plakalı kamyon devrildi. Sürücü, yan yatmış haldeki kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Aracın ön camı kırılarak çıkarılan İbrahim Adıgüzel 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller gazetecilerin olay yerine girip olayı görüntülemesini engellemeye çalıştı. Bir işçi cep telefonuyla gazetecileri gizlice görüntüledi. Gazeteciler, olaya tepki göstermesi üzerine olay yerinin bulunduğu bölgeye alındı.
Bolu devrilen belediye kamyonunun sürücüsü yaralandı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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