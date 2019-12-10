Bolu devrilen tır'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze meyveler ulaşımda aksama yaşattı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, orta refüj ve bariyerleri de aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'da yüklü olan limon, mandalina, kabak ve brokoliler yola saçıldı. Karayolları ekipleri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Trafik tekrar normal akışına döndü.

Kaynak: DHA