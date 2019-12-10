Haberler » Güncel » Bolu devrilen tır'daki sebze ve meyveler yola saçıldı - Haber

Bolu devrilen tır'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldıBOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze meyveler ulaşımda aksama yaşattı.

10.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:38
Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze meyveler ulaşımda aksama yaşattı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, orta refüj ve bariyerleri de aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'da yüklü olan limon, mandalina, kabak ve brokoliler yola saçıldı. Karayolları ekipleri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Trafik tekrar normal akışına döndü.
Bolu devrilen tır'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31 Tokat Milli İrade Platformu'ndan protesto - Haber
14:30 Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlara hapis cezası - Haber
14:30 10 Aralık İnsan Hakları Günü - Haber
14:26 "Dijital Devrim ve Yeni Medya Düzeni" konferansı düzenlendi - Haber
14:26 Edremit'teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:33:16