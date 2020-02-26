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Bolu elindeki bıçakla korkuttu

Elindeki bıçakla korkuttuBOLU'da, sokak ortasında elinde bıçakla dolaşan Mustafa Ö. (52) polis tarafından etkisiz hale getirildi.

26.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:57
Elindeki bıçakla korkuttu
BOLU'da, sokak ortasında elinde bıçakla dolaşan Mustafa Ö. (52) polis tarafından etkisiz hale getirildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan Mustafa Ö., hastaneye götürüldü.
Aşağısoku Mahallesi Cihan Sokak'ta, sabah saatlerine elinde bıçakla dolaşan bir kişiyi görenler polis verildi. Bölgeye, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri sevk edildi. ekipleri, bir süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Ö. olduğu belirlenen kişiyi konuşarak sakinleştirdi. Arkasından yaklaşan bir polis memuru da Mustafa Ö.'nün elindeki bıçağı aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen Mustafa Ö., İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
Bolu elindeki bıçakla korkuttu

Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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