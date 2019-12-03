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Bolu engelli faruk'un hayali teniste türkiye'yi temsil etmek

Engelli Faruk'un hayali teniste Türkiye'yi temsil etmekBOLU'da, zihinsel engelli Faruk Kaya(31), tenis sporunda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

03.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:01
Engelli Faruk'un hayali teniste 'yi temsil etmek
BOLU'da, zihinsel engelli Faruk Kaya(31), tenis sporunda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda 10 yıldır çalışan Faruk Kaya, boş zamanlarında tenis sporuyla ilgileniyor. Yaklaşık 2 yıl önce tenis oynamaya başlayan zihinsel engelli Faruk Kaya, iş çıkışlarında ve izinli günlerinde tenis oynayarak spor yapmanın keyfini yaşıyor. Kendisini tenis sporunda geliştirdiğini ve performansını artırmak için çalıştığını aktaran Kaya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. turnuvalarına katılmak istiyorum. Daha iyi bir performans sergilemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlamak istiyorum. Tenis sporuna çok değer vermesini talep ediyorum. Kendimi tenis oynarken çok iyi hissediyorum. Tenis alanına Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. İyi hissediyorum. dedi.
Faruk Kaya'nın tenis antrenörü Fatih Şeker, Benim çalıştığım ilk engelli birey oldu. İlk özel birey oldu. İlk başladığımızda tabi ki böyle bir performans beklemiyordum Faruk'tan. Beni performansıyla şaşırttı. Yeteneği üst seviyedeydi. Dersler ilerledikçe normal bireylerden daha iyi bir şekilde gelişim sağladı. Onun ailesinin isteğiyle girişimlere bulunmaya çalıştık bu alanda. Maalesef zihinsel engelliler alanında bir branş yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Biz bunun eksikliğini yaşadık. Faruk'u müsabakalara götürmek istedik. Milli takıma girmesini istedik. Çünkü bu yetenekte bir bireyin mutlaka bunu değerlendirmesi gerekiyor. Özel sporcular federasyonuna başvurduk, maalesef bir sonuç alamadık. Biz bir daha girişimlerde bulunmak istiyoruz. Ailesi bu konuda çok istekli. İnşallah biz zihinsel engelliler alanında tenis branşını aktifleştirmek istiyoruz. Türkiye'yi Faruk gibi yetenekli bireylerin temsil etmesini istiyoruz. ifadelerini kullandı.
Bolu engelli faruk'un hayali teniste türkiye'yi temsil etmek

Faruk Kaya, Türkiye, Tenis, Güncel

Kaynak: DHA


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