Bolu Engelli Kadın, Filografi ile Hayata Bağlandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:34



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:34

Engelli kadın, filografi ile hayata bağlandıBOLU,(DHA)- BOLU'da, 1.5 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir(42), filografi sanatı ve elişi örgü yaparak hayata adapte oluyor. Yaptığı çalışmalarını satarak ev ekonomisine destek olduğunu belirten Hatice Özdemir, Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu dedi.Bolu'da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir, 15 yıldır yanında yaşadığı ve bakımını üstlenen ablasının da destekleriyle Bolu Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarına katıldı. Hatice Özdemir, burada filografi sanatına ve el işi örgüye ilgi duyarak kendisini bu konuda geliştirdi. Evde vaktinin büyük bölümünü filografi ve el işi örgü yaparak geçiren Hatice Özdemir, bu sayede yeniden hayata bağlandığını söyledi. Yaptığı çalışmaları satarak ev ekonomisine de destek olduğunu belirten Hatice Özdemir, Belediyenin kursuna katıldım. Orada öğrendim ve çok sevdim. Severek yapıyorum. Benim için çok iyi oldu. Çok güzel şeyler yapıyorum. Yaptığım için de mutlu oluyorum. Çevremdeki insanlar yaptığım şeyleri beğeniyor. İsteyen arkadaşlarıma satıyorum. İsteğe göre yaparak ablamın desteğiyle boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Herkes bir şeyler yapsın. Boş durmasınlar. Bir şeyler üretmek çok güzel bir duygu. diye konuştu.Abla Kadriye Özdemir ise Onu hayata bağlamak için, sevinmesi için ben de katkıda bulunuyorum. Ona bir destek veriyorum ve yardımcı oluyorum. Arkadaşları, çevresi hatıra kalsın diye istiyorlar. Evde boş zamanlarını geçiriyor. dedi.