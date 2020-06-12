BOLU Eşi ve baldızıyla tartışan genç adama linç girişimi

Eşi ve baldızıyla tartışan genç adama linç girişimiBOLU'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, çevredekiler tarafından linç girişimine uğradı.

12.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:21
Eşi ve baldızıyla tartışan genç adama linç girişimi
BOLU'da, cadde üzerinde eşi ve baldızıyla tartışan kişi, çevredekiler tarafından linç girişimine uğradı. Vatandaşlar durumu anlayınca eşi ve baldızıyla tartışan kişiyi darp etmeyi bıraktı.
İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyen kişi ile baldızı ve eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine genç adam, eşini eve götürmek istedi. Çift, evlerine gittiği sırada yanlarına gelen baldızı yeniden eniştesiyle tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, kadının darp edildiğini düşünerek genç adamı yere yatırıp linç etmek istedi. Vatandaşlar, eşi ve baldızının müdahalesiyle durumu anlayarak genç adamı darp etmeyi bıraktı.
Olayın sona ermesinin ardından çift evlerine gitmek için yola çıktığı sırada, baldız sinir krizi geçirerek ağladı. Kadının, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, çifti ve baldızı ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Karı kocanın birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. BOLU Eşi ve baldızıyla tartışan genç adama linç girişimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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