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BOLU Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen Sare Nine: Aklım hep eşimdeydi

Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen Sare Nine: Aklım hep eşimdeydiBOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, evlerinde izolasyonlarını sağlayıp dışarı çıkmıyor.

18.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:29
Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen Sare Nine: Aklım hep eşimdeydi
BOLU'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, evlerinde izolasyonlarını sağlayıp dışarı çıkmıyor. Hastalık sürecini anlatan Sare Ulus, "Eşimi çok merak ettim. Eşim ihtiyaçlarını göremiyor. Suyunu, hapını alıp yutamıyor. Ekmeğini alamaz, yemeğini götüremez. Bunun üzüntüsünden zaten ben hasta oldum. Aklım hep eşimdeydi" dedi. Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus ve Sare Ulus çifti, geçen ay İstanbul 'da bulunan akrabalarını ziyaretten döndükten sonra yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs tespit pozitif çıkan çift, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 15 günlük tedavinin ardından Ulus çifti, sağlığına kavuştu. Osman Ulus ve eşi Sare Ulus, 3 gün önce hastaneden sağlıkçıların alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra köydeki evlerine yerleşen yaşlı çift, evden çıkmayarak önlem almaya başladı. Kendilerine tavsiye edilen 15 günlük izolasyon kuralına uyan yaşlı çift hastalığı yenmenin sevincini yaşıyor.
"GRİP ATLATIR GİBİ GEÇTİ"
Hastalıklarının çok sıkıntılı geçmediğini anlatan Sare Ulus, "Hiç bilemedik. Birden ateşlendik. Nasıl olduğunu anlayamadık. Bir gecenin içinde hastalandık. Ambulans geldi bizi hastaneye götürdü. Hastanede yattık. Hastanedeki şartlar çok iyiydi. Allah razı olsun. İlacımızı, serumumuzu verdiler. Bizim çok şiddetli geçmedi. 2 akşam bir sıkıntım oldu. Öksürük, olmadı. Nefes darlığı olmadı. Eşimin halini bilmiyorum. 3-4 gün ayrı yattık biz. Normal bir grip atlatır gibi geçti. 2 gece terledim. Terle birlikte o sıkıntı da gitti." dedi.
"EŞİMİ ÇOK MERAK ETTİM" Sare Ulus tedavi sürecinin ilk 4 gününde eşiyle ayrı kaldıkları için eşini çok merak ettiğini belirterek, "Eşimi çok merak ettim. Eşim ihtiyaçlarını göremiyor. Suyunu, hapını alıp yutamıyor. Ekmeğini alamaz, yemeğini götüremez. Bunun üzüntüsünden zaten ben hasta oldum. Aklım hep eşimdeydi. Allah razı olsun ikimizi bir yere götürdüler. Mecbur kolumda serumlarla bunun ihtiyaçlarını gördüm. Allah yardım etti. Milletimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu rabbim tez zamanda kurtarsın." diye konuştu.
"İNSANLAR DIŞARI ÇIKMASINLAR" Hastalığı İstanbul'da kaptıklarını anlatan Sare Ulus, "İstanbul'dan geldikten sonra fenalaştık. Hastaneden çıktıktan sonra da 15 gün kimseyle görüşmeyin. Dışarı çıkmayın dediler. Elimizden gelen bir şey yok. Allah tarafından alnımıza yazılmış. Allah herkesi bu hastalıkta muhafaza etsin. İnsanlar dışarıya çıkmasınlar. Önlemini almak lazım." dedi.
"EŞİM BEN OLMAYINCA ŞUURUNU KAYBETTİ" Hastanede eşiyle ayrı kaldıkları sürecin çok zor geçtiğini söyleyen Sare Ulus, şöyle konuştu:
"Eşimin yanında ben olmayınca 3 gün hafızası yerine gelmedi. Şuurunu kaybetti. Kendini bilmiyordu. Beni göremeyince öyle olmuş, 3-4 gün ayrı kaldığımız için. Ondan sonra aklı başına gelince "Sen gelmeseydin, ben şimdiye kadar ölecektim" dedi. Kaç yıldır evli olduğumuzu bilmiyorum. 60 yıl mıdır? Daha mı fazladır bilmiyorum." BOLU Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen Sare Nine: Aklım hep eşimdeydi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Bolu, Ulus, Güncel
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