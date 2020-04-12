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BOLU Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL ceza

Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL cezaBOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 3'er ben TL para cezası kesildi.

12.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:18
Evde kumar oynayan 8 kişiye 3'er bin TL ceza
BOLU'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 kişiye 3'er ben TL para cezası kesildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 24 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. BOLU Evde kumar oynayan 8 kişiye 3’er bin TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel
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