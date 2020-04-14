Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

BOLU-Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlamasıBOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan astım hastası 6 yaşındaki Hakan Yaman'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

14.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:52

Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan astım hastası 6 yaşındaki Hakan Yaman'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 6 yaşındaki astım hastası Hakan Yaman, annesine Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı diye sordu. Oğlunun bu sorusuna üzülen anne Arzu Yılmaz, polisleri çok seven oğlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaman ailesinin yaşadığı Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti. Konvoy halinde gelen ekipler, yanlarında getirdikleri pastayla, Hakan'a doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda polisleri, selam vererek karşılayan Hakan Yaman, kendisine yapılan sürprizden dolayı çok mutlu oldu. Mumları üfleyen çocuk, polisler için yapmış olduğu resmi hediye etti. Polis ekibi de polisleri çok seven Hakan Yaman'a uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası hediye etti. Hakan, büyüyünce motosikletli polis olmak istediğini söyledi.

Yaşanan mutlu anlar, anne Arzu Yılmaz'ı duygulandırdı. Arzu Yılmaz, Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor. dedi.

BOLU-Evden çıkamayan Hakan’a polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Haberler ›› Güncel ››BOLU-Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Doktor koronavirüsten öldü, eczacı eşinin tedavisi sürüyor - Haber 18:38: Aşevine destekler artarak sürüyor - Haber 18:38: Suudi Arabistan'dan getirilen 328 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi - Haber 18:36: Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek - Haber 18:36: Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor