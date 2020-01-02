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Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti

Bolu'da alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan şahıs donarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki vatandaşın evinin 500 metre uzakta olduğu belirtildi.

02.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:10

'da, alkol aldıktan sonra parkta uyuya kalan Seydullah Şahin (58) donarak öldü. Seydullah Şahin'in evinin donarak öldüğü parka 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

LİSE ÖĞRENCİSİ FARK ETTİ

saatlerinde okula giden bir lise öğrencisi, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'nda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Öğrenci, durumu polise verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin Seydullah Şahin olduğunu tespit etti. Şahin'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

İLK İNCELEMEYE GÖRE DONARAK ÖLDÜ

Evli ve 2 çocuk babası olan Seydullah Şahin'in bir süredir alkol bağımlısı olduğu ve dün gece de alkol aldıktan sonra parkta uyuyakaldığı öğrenildi. Kentte sıfırın altında 9 dereceye kadar düşen havada, sokakta uyuyakalan Şahin'in ilk incelemelere göre donarak öldüğü belirlendi. Şahin'in ailesiyle birlikte yaşadığı evinin de cansız bedenin bulunduğu parka yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Vücudunda darp ve benzeri yaralanma bulunmayan Şahin'in kesin ölüm sebebi otopsinin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti

Sabah, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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