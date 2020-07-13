BOLU Fabrikada üretime 3 gün ara verildi, 1000 işçiye test yapıldı

Fabrikada üretime 3 gün ara verildi, 1000 işçiye test yapıldı

BOLU'da, organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle üretime 3 gün ara verildi. Fabrikada çalışan 1000 işçiye test yapıldı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında, bazı işçilerde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine fabrikada üretime 3 gün ara verildi. 1000 kişinin çalıştığı fabrikanın yetkilileri, özel laboratuvar ile anlaşarak, işçilere test yapılmasını istedi. Verilen onayın ardından fabrikada çalışan işçilerin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait kullanılmayan boş binada testten geçirildi. İşçilere, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra sırayla kan alınıp, antikor testi yapıldı.