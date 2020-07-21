BOLU Fenalaşan kamyon sürücüsü kaza yapıp öldü

Fenalaşan kamyon sürücüsü kaza yapıp öldü

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak ağaçlara ve kümes duvarına çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü Bahattin Karadere hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mudurnu-Taşkesti yolunda meydana geldi. Mudurnu yönüne giden 14 GK 542 plakalı hafriyat kamyonu, sürücü Bahattin Karadere'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara ve kümes duvarına çarptı. Kümesin hemen yanında bulunan evdekiler gürültüyle evden çıkarak kamyon sürücüsünün yanına gitti. Sürücünün hareket etmediğini fark eden Ülkü ve Yılmaz Karakayalı çifti, durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Karadere'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi. Hafriyat kamyonu ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kamyon sürücüsü Bahattin Karadere'nin, kazadan kısa bir süre önce patronunu arayarak, çok terlediğini ve rahatsızlandığını söylediği, patronunun ise yola devam etmemesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.