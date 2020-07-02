BOLU FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı adliyede

FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı adliyedeBOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.

02.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:20
FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı adliyede
BOLU'da, polisin operasyonu ile gözaltına alınan firari FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında meslekten ihraç edilen meslekten ihraç edilen binbaşı K.A.?nın Bolu'nun Mudurnu ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla K.A. yakalandı. Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. BOLU FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilen binbaşı adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Bolu, Güncel, Haber
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