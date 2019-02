Bolu Geceleri Evde Yaptığı Resimleri Gündüzleri Kaldırımda Satıyor

Kaynak: DHA

Geceleri evde yaptığı resimleri gündüzleri kaldırımda satıyor Bolu 'ya 6 ay önce yerleşen Erdoğan Akın(55) geçimini sağlamak için geceleri evde tuvale yaptığı resimleri gündüzleri kaldırımda satıyor.Daha önceki yıllarda otomobil alım-satım işiyle uğraşan ve oto galerisi bulunan Erdoğan Akın'ın işleri kötü gitti. Akın, tüm mal varlığını kaybettikten sonra çocukluk yıllarında amatörce başladığı resim sanatına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen ve çıkardığı albümler bulunan Erdoğan Akın, tuvale resim çizmeye başladı. Karakalem, yağlı boya ve birçok teknikte resimler çizip, satarak çeşitli illerde yaşamını sürdürmeye çalışan Erdoğan Akın, 6 ay önce Bolu'da bankacılık yapan kızının yanına yerleşti. Erdoğan Akın, daha sonra geçimini sağlamak için yaptığı resimleri satmaya karar verdi. Yaptığı resimleri satacak herhangi bir dükkan bulamayan Erdoğan Akın resimlerini kendisi satmaya karar verdi. Ancak dükkan açacak maddi imkanı olmayan Erdoğan Akın, çözümü resimlerini sokakta satmaya başlamakta buldu.Erdoğan Akın, Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde kaldırıma evde yaptığı birbirinden güzel sanat eseri resimlerini dizerek satmaya başladı. Soğuk havalara rağmen satış yapmaya çalışan Erdoğan Akın, üretmenin önemine değinerek, Üretimi öncelemeyen toplumlarda ne kadar ilgi olursa Bolu'da da o kadar ilgi var. Maalesef üretmiyoruz hep tüketim toplumu olduk. Bu beni üzen vakalardan bir tanesi. Üretmeliyiz. Bu toplumda hazıra konan gençlerimiz yetiştiriliyor. Hazır biter yarın. Bittiği zaman dışa bağımlı kalırız. Her fert özgün olarak bence üretmeli. dedi.Erdoğan Akın, resim yapmaya başlaması ile ilgili de, Üstadın biri sormuştu 'Ne zaman başladın' diye. Ben de 'Zora düştüğüm zaman' demiştim. Hayat her şeye her zaman gebe. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Şartların bu şekle geleceğini tahmin edemezdim. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir kaldırımda tablo satacağım, pazarlayacağım. Tezgahçı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle zabıtalara 'Kalsın' diye rica edeceğim bir hali yaşamak nasip oldu. Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri amatör ruhla profesyonel çizimler yapıyorum. Ben bu ülkeye toplam 8 müzik albümü verdim. Muhabbete, yarınlara, bu toplumun hazırlanması için emekler verilen mesajlarla 8 müzik albümü verdim. diye konuştu.Yatırımı insanlara yapmak gerektiğini belirten Akın, Bazen bana sorarlar 'İstediğiniz yere ulaştınız mı' diye. Evet ben fazlasıyla ulaştım. Biraz insanların bir işi yaparken beklentinin ne olduğunu bakılıyor. Bu imaj dünyasında materyale önem verilen bir dünyada bizim gibi insanların anlaşılması çok zordur. Bir savcı, doktor, akademisyen geliyor. Erdoğan bey sizin eserlerinizle büyüdük diyorlar. Bunlar beni onurlandırıyor. Evet ben sanatta istediğim yere ulaştım. Çünkü en büyük yatırım insana olan yatırımdır. İnsana olan yatırımı toplum pek düşünmediği için hep materyal zenginlikler bekliyorlar. Madem başarılıydınız neden yatınız, katınız, villanız yok. Ama öyle değil. En büyük yatırım İnsana olan yatırımdır. dedi.Erdoğan Akın, her şeye rağmen halinden memnun olduğu söyleyerek, şöyle konuştuHalimden çok memnunum. Zenginlik deyince ne anladığınız çok önemli. Ben çok zenginler tanıdım, zengin yaşadığım zamanlarım da oldu. 2003 yılında büyük işletmelerimi kaybetmiş bir insanım. Tabloları kimi zaman hiç satmadığım da oluyor. Kimi zaman rüzgar esiyor tablolar uçuşuyor. Zaten çok kazanıyor olsam benim bir mekanım olurdu. O mekanda sanatımı icra ederdim. Ben burada bir şövale koyup onu bile yapamıyorum. 2 büklüm burada ne çiziyorsam o. Eve gittiğim zaman geceleri çalışıyorum. Ama buna rağmen insan yapmak isterse her şey kolaydır aslında. Şartlar insana bazen farklı mecralara götürür. Ben de elimde olmadan bir göçebe hayatına denk gelenlerdenim. İnanır mısınız içimden şuralıyım demek bende anlamını yitirdi. Bana nerelisin diyenlere ben dünyalıyım diyor. Toplumda sanat barışın bir numaralı anahtarıdır. Şöyle bir kelime kursak bence yerindedir. Anarşinin, terörün panzehiri sanattır dersek yanlış söylemeyiz. Sanat çünkü incelik, zarafet, güzellik, iyiliğin kıymetini bilmektir.