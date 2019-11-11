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Bolu genelinde 108 bin 225 fidan dikildi

Bolu genelinde 108 bin 225 fidan dikildiTarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Bolu'da 108 bin 225 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:20
genelinde 108 bin 225 fidan dikildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Bolu'da 108 bin 225 fidanın dikimi gerçekleştirildi.
Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Bolu'da 108 bin 225 adet fidan dikiminin gerçekleştirilmesi için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Bolu'daki fidan dikimine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikimi öncesi konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Biz de bu saat ve bu noktada önce bu fidana birlikte toprak koyacağız. Bolu dağ fındığının köküyle, Karadeniz fındığının dallarını buluşturalım. Çünkü Karadeniz fındığında verim var, dağ fındığında da güç kuvvet var. İkisi beraber olduğu zaman çok daha güzel olacaktır dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise, Valimiz ve belediye başkanımızla dikeceğimiz bu fidan Bolu dağ fındığı fidanıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde Bolu'muzun her yerinde yetişmeye müsait bu fındığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle vatandaşlarımıza diktireceğiz. Hem yöresel ürünümüzün gelişimini sağlayacağız. Hem de yöre insanımıza katma değer üretmiş olacağız diye konuştu.
Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında aynı anda 108 bin 225 adet fidanın dikimi yapıldı. Fidan dikiminde gencinden yaşlısına bir çok vatandaş dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu. Bolu'da yetişebilen bir çok ağaç türünün dikildiği etkinlikte çoğunlukla dağ fındığı ağacı dikildi.
Bolu genelinde 108 bin 225 fidan dikildi

Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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