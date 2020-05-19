BOLU Geyik aniden yola atladı, o anlar kameraya yansıdı

Geyik aniden yola atladı, o anlar kameraya yansıdıBOLU'da, 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yol kenarından atlayarak geçen bir geyik kamera görüntülerine yansıdı.

BOLU Geyik aniden yola atladı, o anlar kameraya yansıdı
19.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:02
Geyik aniden yola atladı, o anlar kameraya yansıdı
BOLU'da, 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yol kenarından atlayarak geçen bir geyik kamera görüntülerine yansıdı.
Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlar, köpeklerin huzursuz şekilde havlaması nedeniyle durumu merak edip ormanlık alana, çıktı. Vatandaşlar, yoldan geçtikleri sırada sesler duyarak araçlarından indi. Bu sırada büyük bir geyik yol kenarından atlayarak karşıya geçti. O anlar kameraya yansırken, geyiğin aniden yola fırlayıp atlayarak kaçması videoyu çeken kişide ve yanındakilerde paniğe neden oldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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