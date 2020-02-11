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Bolu gölcük tabiat parkı, bembeyaz oldu

Gölcük Tabiat Parkı, bembeyaz olduBOLU'da etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza bürünürken, göl ise buz tuttu.

11.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:20
Tabiat Parkı, bembeyaz oldu
BOLU'da etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza bürünürken, göl ise buz tuttu. Kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi.
Gölcük Tabiat Parkı, 'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Karla kaplı çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nın güzelliği drone ile havadan görüntülendi.
Bolu gölcük tabiat parkı, bembeyaz oldu

Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


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