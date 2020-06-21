BOLU Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğuBOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi yoğun oldu.

21.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:19
Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu
BOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi yoğun oldu. Tabiat parkına gelen çok sayıda ziyaretçi, keyifli zaman geçirdi. Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapandı. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan tabiat parkına hafta sonu ve havanın güneşli olmasıyla ilgi yoğun oldu. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alınan vatandaşlar, doğada gezdi. Bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Tabiat Parkı içerisine maske takmayanlar alınmadı. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor'un Başkanı Sinan Barut, parkta gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Parktaki işletmeciler de yoğunluktan dolayı memnun olduklarını söyledi. BOLU Gölcük Tabiat Parkı’nda ziyaretçi yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel, Haber

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